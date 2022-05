Arrivo in Serie A? Tonali: «Devo ringraziare Cellino»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Undici: le sue parole sull’arrivo in Serie A

Durante l’intervista con Rivista Undici, Sandro Tonali ha ricordato il percorso per arrivare in Serie A:

«Io ho avuto la fortuna di giocare a Brescia e di avere un presidente in particolare che fa giocare i giovani. Questa è una fortuna più che una qualità. Cellino a Brescia mi ha dato questa opportunità alla prima di campionato, e io sono salito subito sul treno. E difficile vedere in Serie B giovani di 17 anni del settore giovanile esordire».

