Sacchi su Genoa Milan: «Pioli bravo in questo aspetto»

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha elogiato la prova dei rossoneri sul campo del Genoa: elogi a Stefano Pioli

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato così Genoa-Milan:

«Partita difficile per i ragazzi di Pioli, dopo l’impegno in Champions League: il Milan aveva speso parecchio in Germania contro il Borussia Dortmund e l’allenatore ha cercato energie nuove tra chi finora era stato meno utilizzato (…). Ciò vuol dire che Pioli ha lavorato bene cercando di trasmettere le sue idee e i giocatori pure, perché le hanno recepite e le stanno mettendo in pratica»,