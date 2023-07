Arnautovic, Milan avvertito: «Futuro? Può succedere di tutto, il calcio è strano»

L’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic, che in passato è stato accostato al Milan, ha parlato così del suo futuro

Intervenuto nel corso di una conferenza stampa, Marko Arnautovic, attaccante del Bologna che in passato è stato accostato al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro e al calciomercato.

LE PAROLE – «Non parlo di mercato: ho mio fratello che si dedica a queste cose. Io penso soltanto a lavorare bene sul campo ed è quello che sto facendo. Futuro? Il calcio è strano, può succedere qualunque cosa, ma io per adesso sto qua e sono felice di essere qua: non ho parlato con nessun club, ora penso solo al Bologna. La mia condizione fisica? Sto bene. In nazionale avevo avuto fastidio al piede ed si era ricominciato a parlare del mio infortunio. La verità è che durante queste vacanze ho approfittato del tempo a disposizione per fare delle terapie con il mio fisioterapista e adesso sto bene. Thiago Motta? Mi trovo bene con il mister. Lui mi parla, come parla con tutti. Quando ci alleniamo in campo stiamo bene e c’è un bel rapporto. Da lui imparo molto, nonostante i miei 34 anni imparo qualcosa tutti i giorni, non si smette mai».