Sostituti di Tonali: arriva il commento di Braida

Ariedo Braida, storico ex dirigente del Milan, ha commentato gli arrivi in casa rossonera al posto di Tonali

Durante l’intervista a TMW, Ariedo Braida, ex Milan, ha dichiarato:

Nel calcio il tempo dice se uno è bravo. Quando lo prendi è sempre bravo, poi è il tempo che ci fa capire le cose. Mi preoccupa un po’ il Chelsea, che è arrivato 12° in Premier League e da via dei giocatori in esubero. Un pochino mi preoccupa e parlo un po’ da uno che vive di questo mestiere. Però sono giocatori che saranno sicuramente bravi, in Italia dimostreranno che in Inghilterra ci capiscono poco (ride, ndr). Può darsi, il calcio è tutto il contrario di tutto, ma è tutto da dimostrare