Braida sicuro: «Tonali in Premier? Ho un pensiero chiaro»

Ariedo Braida, storico ex DS del Milan, ha analizzato la cessione di Sandro Tonali al Newcastle: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, l’ex DS del Milan Ariedo Braida ha parlato così della cessione di Tonali al Newcastle:

Gli inglesi ormai non ci sorprendono più. Il mercato ci ha fatto capire da un po’ che i migliori da noi il più delle volte sono in partenza. In passato le stelle venivano in Serie A, adesso ne arrivano meno… Bisogna lavorare di fantasia e far vedere il talento nel trovare soluzioni perché in giro i giocatori ci sono. Quello che ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia ne è la dimostrazione, però serve intuito. Il calcio purtroppo funziona così. Gli inglesi adoperano le loro risorse economiche e ne hanno parecchie, che permettono loro di prendere i migliori che ci sono in Europa: in questo modo hanno acquistato Tonali e altri