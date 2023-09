Braida confessa: «Ritorno al Milan? Penso che...»

Ariedo Braida, ex DS del Milan, ha parlato della possibilità di un eventuale ritorno in rossonero: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Gianluca Di Marzio, Ariedo Braida ha dichiarato:

«Tornare al Milan? Se mi dovessero chiamare come farei a dire di no? Il Milan è il Milan, è nel mio cuore. Cardinale come Berlusconi? Replicare quel che ha fatto il presidente più vincente della storia del calcio non sarà facilissimo Per me Silvio è stato ‘Il Presidentissimo’, un uomo di enorme carisma, che per certi aspetti ha cambiato l’Italia. Unico, visionario. Spero, un giorno, di ritrovarlo: sono convinto che prima o poi ci incontreremo in qualche stadio a vedere una partita di calcio insieme».