Argentina Francia, le pagelle di Theo Hernandez: «Sbalestrato». Rimandato, invece, il terzino rossonero dopo la finale

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – Affonda nell’azione del 2-0. Entra in conflitto con De Paul, non sprinta. Preoccupato da Messi-De Paul, viaggia a marce basse.

TUTTOSPORT 5 – Il milanista stavolta non riesce a essere incisivo come nella semifinale contro il Marocco

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Sbalestrato. Scaloni voleva attaccare la Francia proprio lì, conoscendone i limiti difensivi. Lui non prende mai le misure, non individua un riferimento con Messi che spesso lo abbandona per cercare idee altrove. Spinge un po’ meno ma non bastatt