Argentina, ancora ansia Covid-19: tampone per due giocatori

Dopo la positività di Scaloni e Aimar continua la preoccupazione in Argentina: tampone d’urgenza per Ocampos e Meza

Non c’è pace per l’Argentina. Dopo la positività del CT Scaloni e di Pablo Aimar, la squadra è scesa in campo nella gara vinta contro il Cile.

Poche ore prima del match, però, Omcampos e Meza sono stati sottoposti a un tampone e, come riporta TyC Sports, entrambi sono risultati negativi. Tuttavia, per evitare sorprese, nelle prossime ore si sottoporranno nuovamente a un test per escludere completamente il contagio.