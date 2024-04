Arbitro Roma Milan: designato il fischietto del match dell’Olimpico

Arbitro Roma Milan: designato il fischietto del ritorno dei quarti di finale in programma allo stadio Olimpico

La UEFA ha reso noto gli arbitri designati per la direzione della sfida tra Roma e Milan, gara in programma giovedì allo stadio Olimpico e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

A dirigere il match sarà il polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dai suoi due assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Il quarto uomo sarà Paweł Raczkowski, mentre al VAR ci saranno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.