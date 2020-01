Antonio Donnarumma, il porta fortuna del Milan per la Coppa Italia

Antonio Donnarumma ha disputato solamente due match di Coppa Italia e il Milan ha vinto in entrambe le occasioni

Il Milan potrebbe aver trovato il suo porta fortuna per le sfide di Coppa Italia, ovvero Antonio Donnarumma. Il fratello di Gigio ha disputato due soli match in coppa nazionale e in entrambe le occasioni i rossoneri hanno vinto.

Quest’oggi contro la Spal per 3-0 e l’anno scorso 1-0 contro l’Inter ai supplementari grazie al gol di Cutrone. Ad oggi Antonio è in clean sheat in Coppa Italia.