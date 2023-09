Cassano, dubbi sul Milan: «Tre cose non mi convincono»

Antonio Cassano, opinionista ed ex calciatore del Milan, ha analizzato la partenza in campionato dei rossoneri: le parole

Ospite alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato così del Milan:

«Questo Milan è arrapante, ma ho qualche dubbio che il progetto sia vincente. Il Milan mi piace tanto e l’allenatore si sta evolvendo. Sta facendo un lavoro straordinario. Ma non so quanti gol possa fare Giroud. Il Milan mi lascia dei dubbi in tre situazioni: il centravanti; il mediano basso, che ora è Krunic che sta facendo bene ma non è Bennacer; i difensori centrali. Tomori non mi convince ancora».