Antonini su Tottenham-Milan: «Sono sicuro che la formazione di Conte andrà 300 all’ora». Le parole dell’ex Milan sulla formazione inglese

Antonini ha parlato ai microfoni di Tuttosport del Tottenham in vista del match di domani e dopo il k.o. contro il Leicester. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Il Tottenham viene dal ko contro il Leicester, non una bella notizia per il Milan: sono convinto che Conte non abbia fatto passare delle belle ore ai suoi giocatori. Il Tottenham avrà a 300 all’ora. I principali pericoli? Il collettivo. Sarà una partita durissima»