Antonini su Ibrahimovic: «Secondo me non è un caso che sia tornata la vittoria il giorno in cui è tornato». Le parole dell’ex Milan

Luca Antonini ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Peccato che non sia in lista Champions. È mancato tanto al Milan. Secondo me non è un caso che il Milan sia tornato a vincere il giorno in cui Ibra sia tornato a disposizione»