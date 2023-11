Ibrahimovic-Milan, Preiti sicuro: «Ritorno importante, ecco perchè»

Ibrahimovic-Milan, Antonello Preiti, direttore sportivo, ha commentato il possibile ritorno dello svedese nel club rossonero

Ospite a Sportitalia, Antonello Preiti, direttore sportivo, ha dichiarato:

«Ritorno di Ibra al Milan? Non la vedo come una nota stonata, è una figura importante. Il Milan non ha dirigenti di esperienza, Ibra conosce le dinamiche della squadra e può essere fondamentale. Nel calcio non sono i risultati che determinano l’ingresso e l’uscita di diverse figure. Ibra è una figura importante e di riferimento, credo che svolge questo ruolo in maniera intelligente, sarà un valore in più, una figura di supporto tra la dirigenza e l’allenatore».