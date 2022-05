Antognoni: «Tonali? Mi ricorda Tardelli, ma anche De Rossi e Albertini»

Le parole dell’ex Fiorentina Giancarlo Antognoni sulla stagione del Milan e del centrocampista Sandro Tonali

Giancarlo Antognoni ha parlato ai giornalisti in occasione della presentazione del libro su Concetto Lo Bello a Coverciano. Le sue parole:

TONALI – «Per me somiglia a Tardelli, centrocampista che faceva anche gol. Ricorda sicuramente anche De Rossi e Albertini, ma non è il classico regista. Tonali può fare pure il centrocampista che si inserisce. È uno dei punti di forza di questo Milan, un elemento determinante insieme a Rafael Leao in una squadra che vede comunque nel collettivo il suo principale punto di forza».