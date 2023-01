Angelo Gabriel Milan, l’agente: «Europa? Solo questione di tempo»

Marisa Alija, avvocato e agente che gestisce Angelo Gabriel ha parlato così a TMW del futuro del suo assistito

«Per vedere Angelo in Europa, magari in Italia, è solo questione di tempo. Lavoro con Angelo da quando aveva appena 11 anni, ovvero dal momento in cui ha messo piede al Santos per la prima volta. Angelo è un calciatore diverso dagli altri, è speciale e pieno di talento, ma soprattutto è un ragazzo d’oro con carisma, allegria e umiltà. Ha tanta voglia di imparare e ascoltare chi ha maggiore esperienza, migliorandosi di giorno in giorno»