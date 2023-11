Ibrahimovic-Milan, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha commentato il possibile ritorno dello svedese in rossonero

A TMW Angelo Di Livio ha parlato così del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan:

«È un uomo carismatico, ma credo che il professionista serio non ha bisogno di lui per dare tutto in campo o per comportarsi in una certa maniera fuori dal campo. Però va benissimo così se ritengono che possa servire».