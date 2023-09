Inter Milan, Shevchenko: «Settimana tesa, sul mercato dei rossoneri dico questo»

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby tra i rossoneri e l’Inter

Intervenuto nella diretta Instagram del profilo della nazionale italiana, Andriy Shvechenko ha dichiarato:

«Sì è una settimana più tesa. E per questo derby non sarà diversa l’atmosfera: sarà ancora più tesa e più importante perché comunque le squadre, soprattutto il Milan, hanno fatto una buona campagna acquisti. Per me con questo stadio e con la maglia e i tifosi del Milan ho un legame molto stretto».