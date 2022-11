Ancelotti su Kakà: «Ha fatto vedere come doveva essere il trequartista moderno». Le parole del tecnico del Real Madrid ed ex Milan

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di DAZN per il docu-film “Stavamo bene insieme” di Ricky Kakà. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«Non lo conoscevo molto. Poi, quando ho cominciato, ho pensato che fosse arrivato il giocatore moderno, per il calcio del futuro. Per me Kakà è stato quello: ha fatto vedere come doveva essere il trequartista moderno, dinamico»