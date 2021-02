Ancelotti, serata da incubo: entrano i ladri in casa con la figlia all’interno

Disavventura per Carlo Ancelotti. Ieri sera alcuni ladri sono entrati nella sua casa in provincia di Liverpool con la figlia presente

Non è stati un venerdì sera dei più felici per Carlo Ancelotti. Come riporta il Daily Mail, attorno alle 18:35 dei ladri sono entrati nella sua abitazione a Crosby, in provincia di Liverpool.

Il tecnico dell’Everton non era presente nell’abitazione. C’era invece la figlia Katia, che secondo la ricostruzione della Polizia avrebbe messo in fuga i rapinatori, che sono però riusciti a portare via una cassaforte.