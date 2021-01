Ancelotti rivela: «Io interista fino ai 14 anni. Non andai lì per rispetto»

Intervistato da Caressa e Zazzaroni ai microfoni di Radio Deejay, Carlo Ancelotti ha così rivelato il proprio tifo per l’Inter da bambino

Intervistato da Caressa e Zazzaroni ai microfoni di Radio Deejay, Carlo Ancelotti ha così rivelato il proprio tifo nerazzurro da bambino:

«Contatti con l’Inter? Sì, come no. Non avevo ancora iniziato ad allenare ma Moratti mi invitò nel suo ufficio, ero l’assistente di Sacchi e Moratti mi chiamò prima di Reggio. Poi chiamarono Hodgson. Moratti fu molto gentile con me. Solo quella volta mi ha chiamato l’Inter. Ho allenato il Milan, giocato nel Milan, ma fa fatica anche per rispetto del tuo passato ad andare ad allenare l’Inter. Ma ero interista da piccolo. Sono rimasto interista fino a 13-14 anni, il mio idolo era Mazzola. Poi sono andato a Roma e sono diventato romanista. La mia storia da tifoso è varia. Ma ci sono squadre a cui sono rimasto legato come Roma e Milan».