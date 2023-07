Ancelotti elogia Brahim: «Tornato dal Milan più forte e completo»

Carlo Ancelotti allenatore del Real Madrid, si è così espresso sui suoi nuovi acquisti, tra cui Brahim Diaz tornato dal prestito al Milan

Brahim Diaz ha salutato quest’estate il Milan per far ritorno al Real Madrid dopo il prestito. Ecco le parole di Ancelotti sullo spagnolo e i nuovi acquisti del club spagnolo, riportate da Bernabeudigital.com:

«Posso parlare di Bellingham, Arda Güler , Fran García, Brahim, che è tornato benissimo dal Milan, più forte e completo. Parlare di giocatori che non ci sono non mi sembra giusto. Non parlerò mai del Brasile, di quello che succederà. Sono l’allenatore del Real Madrid, ho un contratto»