Amoruso: «Inter e Juve favorite, il Milan dipende da Ibrahimovic»

Milan – Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato della lotta scudetto dando per favorite Juve e Inter

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato della lotta scudetto dando per favorite Juve e Inter. Per quanto riguarda il Milan, l’ex calciatore ha espresso qualche riserva soprattutto in merito ad una dipendenza da Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

«Sarà una lotta a due tra Juve e Inter, ma anche il Napoli mi sembra forte e proiettato a lottare per obiettivi importanti. Il Milan lo vedo Ibra dipendente, mentre gli azzurri sono più squadra» ha dichiarato in un’intervista per TMW.