Amoruso: «Milan? Per me è lui il recupero più importante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Amoruso intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e i recuperi di Rebic e Leao

Nicola Amoruso intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e i recuperi di Rebic e Leao. Le sue parole:

REBIC E LEAO – «Il recupero più importante? Secondo me Leao, quando è in partita è un giocatore determinante per il Milan, soprattutto se dovesse trovare quella continuità nesessaria. Questa è la sua stagione migliore»

VLAHOVIC -«Vlahovic è un talento unico, il più cristallino del calcio italiano e anche a livello europeo. Lo vedo bene in qualsiasi campionato. Normale che guardi a club che giochino in Champions o che comunque mirino molto in alto. Farà i suoi gol e porterà la Fiorentina in Europa»