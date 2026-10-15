Amorim a Sky: «Cisse straordinario, ma deve lavorare ancora. In altre partite abbiamo giocato meglio, ma si guarda solo al risultato. Camarda? Vi dico questo»

Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla conclusione del match tra Salisburgo e Milan

Ruben Amorim, pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA PRESTAZIONE – «In altre partite abbiamo avuto più controllo, ma oggi siamo riusciti a fare gol. Penso che a livello di prestazione generale abbiamo disputato partite migliori, ma poi si guarda solo il risultato. Però ovviamente sono contento della vittoria».

SU CISSE – «Per me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo a livello fisico: sa essere esplosivo. Deve ancora fare qualcosa per correggersi, deve fare meglio anche a livello di allenamento. Però, stasera, grandi complimenti a lui, la tripletta è straordinaria. Ma, allo stesso tempo, deve continuare a lavorare».

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PERCHE’ NON SI VEDE SEMPRE QUESTO MILAN? – «Non sono d’accordo. Penso che in altre partite abbiamo giocato meglio, da squadra. Stasera abbiamo giocato bene, ma in alcune situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto gol. Abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c’è da lavorare».

SULLA SQUADRA – «Io credo in loro. Non potevo schierare lo stesso undici con le prossime partite. Ovvio, ci sono dei rischi: se stasera avessimo perso so bene cosa si sarebbe detto. Io cerco di fare il meglio per la squadra, cerco di fare le cose nel verso giusto: stasera è andata bene».

SUI TITOLARI E I SOSTITUTI – «La cosa più importante per una squadra è che tutti capiscono e pensano di poter giocare e che tutti, allo stesso tempo, siano coscienti di poter perdere il posto in squadra. Per questo ho bisogno di 22 giocatori competitivi. Con queste partite, i giocatori credono di più in loro stessi, gli aumenta la fiducia. Per i giovani, per Loftus-Cheek, oggi molto aggressivo in fase di non possesso e ci stiamo lavorando. Questa partita aiuterà tanti».

SU CAMARDA – «Camarda legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. È qualcosa che gli è mancata anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose».