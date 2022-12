Amelie Oudea Castera sui festeggiamenti dei calciatori argentini: «L’ho trovati pietosi e ineleganti». Le parole della ministra dello sport francese

Amelie Oudea Castera ha criticato ai microfoni di Rtl i festeggiamenti dei calciatori argentini per la vittoria del Mondiale. Ecco le parole della ministra dello sport francese:

«L’ho trovato pietoso e inelegante. Per quanto la nostra nazionale abbia saputo perdere a testa alta, il modo in cui l’Argentina ha agito dopo la vittoria non è degno della partita che abbiamo visto. Si tratta di comportamenti chiaramente inopportuni».