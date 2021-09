Ambrosini crede nei rossoneri: «Questo Milan non deve porsi limiti»

Massimo Ambrosini ha commentato la prestazione del Milan, nel match di San Siro contro la Lazio. Ecco la sua analisi

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto dal Milan contro la Lazio. Le parole dell’ex centrocampista del Milan sulla prestazione dei rossoneri.

«Una squadra così non può porsi dei limiti in Italia, ma questo non lo dico io e non lo diciamo adesso, lo dicevano i giocatori e l’allenatore già l’anno scorso. La vittoria più grande di questa squadra è che sanno camminare anche senza chi l’ha portata ad arrivare a questo livello (Ibrahimovic ndr), tangibile la crescita di questo gruppo».