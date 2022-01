Ambrosini: «Mi sarebbe piaciuto farmi allenare da Pioli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Ambrosini presenta il match tra Milan e Juventus ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri. Le sue parole

«Mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui, perché rappresenta la modernità dell’allenatore di oggi. I tecnici di un tempo erano diversi, il calcio era concepito in maniera differente quando c’ero io. Mi sarebbe piaciuto vedere come faceva muovere i giocatori in campo, quindi sì: mi sarei fatto allenare molto volentieri da Pioli»