Ambrosini: «Il Milan ha opzioni in ogni momento per risolvere le gare»

Massimo Ambrosini parla così del momento del Milan ai microfoni di Dazn. Le parole dell’ex centrocampista rossonero.

«C’è una cosa da dire sul Milan, cioè che è una squadra che ha tanti modi, come le grandi squadre, per risolvere le partite. Bennacer è l’undici marcatore diverso che segna per il Milan. È il segno di una squadra che sia nei periodi buoni che in quelli di flessione ha opzioni per risolvere le partite.»