Ambrosini a Dazn: «Inter più matura e completa del Milan»

Ambrosini ha parlato a Dazn nel post partita tra Inter e Milan valido per il derby della quarta giornata di Serie A 2023-24

Le parole di Ambrosini a Dazn nel post partita tra Inter e Milan valido per il derby della quarta giornata di Serie A 2023-24

«Il Milan ha fatto una partita timida nell’interpretazione iniziale. La sensazione è che il Milan stesse meglio dell’Inter in campo e avesse le carte per rimetterla in piedi. L’Inter è però una squadra più matura e completa. Anche negli interpreti ha avuto dei protagonisti migliori»