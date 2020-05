Amazon punta il calcio e comincia dalla Bundes. In futuro la Serie A?

Amazon da ieri ha iniziato a trasmettere in streaming anche il calcio: possibile inserimento in futuro anche nelle Serie A?

Il calcio è da ieri ufficialmente sbarcato su Amazon: il noto portale di e-commerce americano ha infatti trasmesso in diretta streaming- in parallelo con DAZN – la sfida tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, posticipo del lunedì di Bundesliga.

«Dopo che la partita non era stata resa disponibile per i nostri clienti Prime attraverso Eurosport Player, Amazon ha rapidamente agito nell’interesse degli appassionati di sport e, in meno di 24 ore, ha trasmesso per la prima volta in diretta una partita di Bundesliga senza costi aggiuntivi e in gran parte senza problemi», ha raccontato un portavoce Amazon.

L’inserimento del colosso americano nel mondo del calcio potrebbe aprire una nuova fase sul destino dei diritti televisivi anche per la Serie A che dalla scorsa stagione ha aperto anche alla trasmissione in streaming dei propri eventi con l’arrivo di DAZN.