Amauri: «Juventus, fu ingiusto dare la colpa a me, Felipe Melo e Diego»

Amauri in un’intervista è tornato a parlare di Juventus. Secondo l’attaccante a lui, Felipe Melo e Diego furono date colpe non loro

Amauri è stato intervistato dal Corriere Torino. L’attaccante è tornato anche sul suo periodo trascorso alla Juventus.

«Si doveva trovare un colpevole. Non è stato giusto, ma certe cose vendono e la gente ci crede. Agnelli e Conte hanno messo tutti in riga e la Juve è tornata a vincere. Prima di loro se la sono presa con me, Felipe Melo e Diego».

