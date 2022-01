Amadeus: «Il Milan è forte, Ibra al derby? Vorrei che si fosse»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Amadeus è pronto al suo terzo Festival di Sanremo. Ecco cosa ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Milan e Inter

DERBY – «Speravo che il derby Inter-Milan si giocasse la domenica sera per tornare a San Siro direttamente da Sanremo, come avevo già fatto due anni fa quando vincemmo, ma pazienza. La prima mezz’ora lo seguirò in albergo e poi alla tv del camerino, ma il secondo tempo lo perderò per forza! Certamente mi terranno aggiornato su punteggio e risultato finale. Anche se non volessi saperlo, mi arriverebbe alle orecchie comunque prima di salire sul palcoscenico. Se l’Inter vincesse sarebbe un bel regalo, entrerei con un sorriso doppio: per i nerazzurri e per Sanremo. Sarà una serata ricca: prima il pallone, poi la musica»

IBRAHIMOVIC – «Sarei davvero felice se giocasse il derby, le grandi sfide vanno giocate con tutti i titolari. Come il Festival, sarebbe sminuito con qualche defezione. Confido nell’abilità di De Vrij e Skriniar per frenarlo. Non l’ho sentito, ma in questi giorni lo chiamerò»

MILAN – «Il Milan è forte. Theo Hernandez e Leao sono velocissimi, Ibra è una forza della natura. Penso che le milanesi si giocheranno lo scudetto fino alla fine»