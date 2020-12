Altobelli: «Avrei voluto tenere la mano a Paolo nel momento dell’addio»

Altobelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dei funerali di Paolo Rossi, il ricordo è chiaramente struggente e molto profondo

LA NOTIZIA – «Noi abbiamo una chat dove ci sentiamo tutti i giorni. Parliamo e discutiamo. Era da un po’ che non lo sentivamo e ho scritto qualcosa per farlo intervenire ma nemmeno in quel caso rispose. E’ in quel momento che abbiamo avuto conferma della notizia della malattia. Avevamo sentito voci e speravamo che non fossero vere. La moglie ci ha raccontato dei suoi ultimi momenti. Ci ha detto che gli ha stretto la mano e la invidio perché volevo essere lì con lei».

FIUTO DEL GOL – «Con Paolo siamo stati insiemi sino ai Mondiali del 1986 in Messico. Lui era molto più forte di me. Ho sempre cercato di copiare qualcosa da lui anche se era molto difficile. Era sempre nel posto giusto al momento giusto. Lui arrivava sempre prima di me. Il primo gol della finale dell’82, io sono andato sul cross di Gentile ma alla ine ha fatto gol lui. Se la sentiva più di me».

UN NUOVO PALO ROSSI – «Tutti i ragazzi gli consiglierei di riguardare le partite di Paolo Rossi per capire come si stava in campo e per scoprire la sua professionalità. Mi auguro che un giorno ci sia un nuovo Paolo Rossi».