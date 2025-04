Allenatore Milan, conferme su Gasperini! Ipotesi realmente possibile se... Ultimissime

Condividi via email

Allenatore Milan, arrivano importanti conferme su Gasperini: può arrivare in rossonero con questo preciso scenario

Come riportato da Sport Mediaset, arrivano conferme in casa Milan sul possibile arrivo di Gasperini in panchina a partire dalla prossima stagione.

Ds Milan: Tare a oggi resta in pole. Ma la novità più importante è che Gasperini, che Tare aveva cercato di portare alla Lazio, è una pista che prende quota. Soprattutto se Conte e Allegri dovessero sfumare e De Zerbi e Italiano non muoversi dai rispettivi club.