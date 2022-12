L’IFFHS , l’organo della FIFA che si occupa di statistiche ha stilato una lista di candidati come miglior allenatore dell’anno. Assente Pioli

L’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), l’organo della FIFA che si occupa di statistiche e record ha stilato una lista di candidati al premio di miglior allenatore per club del 2022.

Tra i candidati figurano anche Luciano Spalletti e José Mourinho, rispettivamente allenatori di Napoli e Roma, oltre al campione d’Europa Carlo Ancelotti, mentre non ci sono il campione d’Italia Stefano Pioli, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Lo scorso anno ad accaparrarsi il premio fu Thomas Tuchel.