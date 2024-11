MN24 – Allenamento Milan, indiscrezione da Milanello! Loro tre in gruppo. Ultime

Allenamento Milan, clamorosa indiscrezione da Milanello: Leao, Gabbia e Pulisic regolarmente in gruppo. Ci saranno contro lo Slovan Bratislava

Come appreso dalla nostra redazione, arrivano importanti novità da Milanello in vista della sfida di domani pomeriggio in Champions League tra Slovan Bratislava e Milan.

Rafael Leao, Christian Pulisic e Matteo Gabbia si stanno allenando regolarmente in gruppo e dunque saranno a completa disposizione di Paulo Fonseca per la gara in Champions League. I tre calciatori dovrebbero partire dal primo minuto.