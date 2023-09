Allenamento Milan, squadra a lavoro verso il Newcastle – IL REPORT

Mattinata d’allenamento per il Milan di Stefano Pioli il giorno dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter: il report da Milanello

Seduta mattutina d’allenamento per il Milan. La squadra di Stefano Pioli prova a mettersi alle spalle la cocente sconfitta nel derby e pensa alla sfida contro il Newcastle di martedì in Champions League. Questo il report sul sito ufficiale dei rossoneri:

«Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di sabato sera, in campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato con una serie di esercizi atletici, seguiti da alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una partita di allenamento con la Primavera (due tempi da 15 minuti)».