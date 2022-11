Allenamento Milan: ripresa con vista sulla Cremonese

Il Milan ha ripreso subito la preparazione in vista della gara di martedì con la Cremonese: il report dell’allenamento odierno

Prosegue senza sosta il lavoro dei rossoneri, i quali si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione del prossimo incontro di campionato a Cremona, martedì 8 novembre alle ore 20.45.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera in campo. Il resto della rosa, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, ha terminato la fase di riscaldamento con una serie di torelli a tema. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche eseguite, lavoro sul possesso e una serie di due contro due che hanno anticipato la consueta partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE

Il programma di domani prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 13.00 e, a seguire, l’allenamento nel pomeriggio.