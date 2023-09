Allenamento Milan: ripresa dei lavori a Milanello. I dettagli del lavoro svolto dai rossoneri e il programma di domani

Oggi il Milan ha ripreso gli allenamenti a ranghi ridotti a Milanello. Di seguito il report.

REPORT – Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato dove il gruppo ha effettuato alcuni torelli a tema, dopodiché una serie di esercitazioni tecniche e possesso palla. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in degli allunghi, infine spazio alla partitella su campo ridotto e con le porte piccole. I portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore.

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE – Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.