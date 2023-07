Allenamento Milan: partita con la Primavera. Il report. La giornata rossonera a Milanello, tra tattica e serie in palestra

Il Milan si trova a Milanello, questa mattina, per l’ultimo allenamento della settimana: ritrovo come di consueto per colazione, prima di scendere negli spogliatoi.

Gruppo subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, eseguita con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. A seguire, alcuni torelli a tema e una serie di esercitazioni tecniche per chiudere la prima parte del lavoro. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una partita di allenamento con la formazione Primavera, con due tempi da 25 minuti. Al termine, una serie di allunghi sul lato lungo del campo prima di rientrare negli spogliatoi. Lo riporta acmilan.com.