Allenamento Milan: rossoneri in campo a ranghi ridotti a Milanello. Il report pubblicato dal club rossonero

Altra giornata di lavoro per il Milan. La squadra si è ritrovata a Milanello, sempre a ranghi ridotti, per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT – Rossoneri subito in campo dove hanno iniziato il riscaldamento con degli esercizi atletici attraverso l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni, poi spazio ad alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita col gruppo impegnato in una serie di esercitazioni sul possesso palla e nuovi lavori tecnici focalizzati sulle conclusioni nelle porte piccole.

VENERDÌ 8 SETTEMBRE – Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.