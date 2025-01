Condividi via email

Allenamento Milan, il report della giornata odierna: subito in campo in vista del Como. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è sceso subito in campo per preparare la partita contro il Como. Di seguito il report della giornata odierna.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per i titolari contro il Cagliari mentre il resto della rosa, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche su possesso palla e finalizzazioni prima della consueta e conclusiva partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 13 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento pomeridiano.