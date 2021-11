Allenamento Milan pre Atletico: la rifinitura dei rossoneri a Milanello

Allenamento Milan: la squadra rossonera in campo a Milanello per preparare il match contro l’Atletico Madrid. Le immagini e i video della seduta della squadra di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo a Milanello per preparare il match di domani sera contro l’Atletico Madrid, gara valida per la quinta giornata di Champions League.

11:00 – Sta per iniziare la rifinitura pre Atletico Madrid

11:05 – Arrivato Ivan Gazidis a Milanello: discorso alla squadra prima della rifinitura pre Atletico Madrid. A breve le immagini

11:15 – Inziata la rifinitura a Milanello

Iniziata la rifinitura a Milanello 🔴⚫

📽@LucaManinetti pic.twitter.com/fW0TAPqjDF — Milan News 24 (@Milannews24_com) November 23, 2021

11:18 – In campo anche Ibrahimovic. Allenamento in palestra per Calabria e Tomori

11:22 – Riscaldamento prima del torello

11:25 – Torello