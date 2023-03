Allenamento Milan: partitella con la Primavera ma non solo. Il report UFFICIALE del club rossonero dopo la seduta odierna

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso noto il report dell’allenamento odierno.

REPORT – Una bella giornata di sole questa mattina ha accolto i rossoneri a Milanello, dove si sono ritrovati per l’ultimo allenamento della settimana. La sessione è iniziata in palestra con l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale per terminare il riscaldamento con alcuni torelli e una serie di lavori sul possesso. L’allenamento è proseguito con una partita di allenamento con la formazione Primavera (tre tempi da 20′). Due giorni di riposo per i rossoneri, la ripresa è prevista per martedì 28 marzo con un allenamento pomeridiano.