Allenamento Milan, oggi COLAZIONE di gruppo e PARTITELLA a campo RIDOTTO

Il Milan oggi si è ritrovato per l’allenamento in vista del rientro in campionato dopo la sosta Nazionali appena conclusa

I rossoneri hanno sfruttato la mattinata odierna per una sessione di allenamento a Milanello, nonostante l’assenza di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La giornata è iniziata con una colazione di gruppo, seguita dal consueto briefing negli spogliatoi.

Una volta in campo, i giocatori hanno iniziato con un riscaldamento generale sul campo centrale, che ha incluso esercizi di attivazione muscolare e alcune esercitazioni atletiche per preparare il corpo allo sforzo successivo.

La parte centrale dell’allenamento si è concentrata sulla forza, con un circuito specifico studiato per migliorare la potenza e la resistenza muscolare dei giocatori. Successivamente, il focus si è spostato sulla tecnica e la tattica, con esercitazioni mirate al possesso palla e alla gestione di situazioni di gioco con inferiorità o superiorità numerica, come ad esempio il 2 contro 1 o il 2 contro 3.

La sessione si è conclusa con la classica partitella su campo ridotto, un momento fondamentale per mettere in pratica i concetti allenati in precedenza e per stimolare la competitività tra i giocatori.

Domani, mercoledì 11 settembre, è previsto un altro allenamento mattutino, che permetterà allo staff tecnico di continuare a lavorare con i giocatori disponibili e a preparare al meglio la prossima sfida di campionato.