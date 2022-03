Allenamento Milan, oggi amichevole con la Primavera: il report

Sessione di allenamento per il Milan, che oggi a Milanello ha svolto un amichevole in famiglia con la Primavera di Giunti

Una bella e calda giornata di sole ha accolto i rossoneri stamattina a Milanello dove il gruppo, ancora a ranghi ridotti, si è presentato per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento.

REPORT

Squadra subito in campo per svolgere il riscaldamento con una serie di esercizi fisici eseguiti; a seguire alcuni torelli a tema per chiudere la prima parte dedicata all’attivazione. L’allenamento è proseguito con una partita di allenamento contro la formazione Primavera, sviluppata in tre tempi da 15 minuti.