Allenamento Milan: rientrati i Nazionali, Fonseca lavora su possesso palla, attacco difesa e tattica. Il report della seduta a Milanello

Il Milan attraverso il suo sito ha pubblicato il report dell’allenamento svolto a Milanello a tre giorni dalla partita contro la Juve.

IL REPORT – Rientrati i Nazionali la squadra si è ritrovata a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Juventus, sabato 23 novembre alle ore 18.00 a San Siro.



Rossoneri subito in campo per iniziare l’attivazione muscolare, poi alcuni lavori atletici con l’ausilio dei coni e degli ostacoli bassi. Terminato il riscaldamento la sessione è proseguita con il gruppo impegnato in alcuni lavori sul possesso palla seguiti da una serie di esercitazioni tecniche attacco/difesa prima della parte tattica e infine della consueta partitella su campo ridotto.

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.