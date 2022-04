Allenamento Milan: è iniziata la preparazione per il derby

Sole e caldo per l’allenamento di questa mattina a Milanello, dove la squadra si è presentata per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Iniziata quindi la preparazione in vista del prossimo impegno, che vedrà il Milan affrontare l’Inter nel ritorno della Semifinale di Coppa Italia martedì 19 alle ore 21.00.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti della gara di ieri sera. In campo, sul rialzato, gli altri componenti della rosa per iniziare – dopo l’attivazione muscolare – con una serie di esercizi atletici che hanno preceduto alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta prima di chiudersi con la consueta partitella su campo ridotto.