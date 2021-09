Allenamento Milan: Giroud in gruppo, domani la partenza per Liverpool

Archiviata la vittoria di ieri con la Lazio, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione in vista della prima partita del girone di Champions League, che vedrà i rossoneri affrontare il Liverpool ad Anfield mercoledì 15 settembre alle ore 20.45.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri. In campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità eseguiti con l’ausilio dei coni e degli ostacoli bassi; a seguire serie di esercitazioni tecniche basate sulle finalizzazioni. Un lavoro sul possesso e una partitella su campo ridotto hanno chiuso l’allenamento odierno.

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino. Alle ore 14.30 conferenza stampa di Mister Pioli e di Zlatan Ibrahimović; al termine di questa, la partenza per Liverpool.